Breve guida per orientarsi nella Coppa del mondo di rugby dal vivo

Quarantotto partite. Non solo partite, ma anche appuntamenti ed eventi, cerimonie e celebrazioni, spettacoli e occasioni, confronti e incontri. La prima partita l’8 settembre, l’ultima il 28 ottobre. E venerdì, alle 21, a Lione, c’è Italia-All Blacks. Coppa del mondo di rugby, e non Mondiali, forse per distinguersi dagli altri sport. Non esiste manifestazione, neppure le Olimpiadi, così lunga né così pacifica. Si va allo stadio per tifare e sostenere, mangiare e bere, esserci e anche essere, per andare e partecipare più che per andare e assistere.

La Francia ha ritrovato il trofeo intitolato a William Webb Ellis, il leggendario inventore del gioco, nato in Inghilterra (a Salford, nella contea di Manchester) e sepolto in Francia (a Mentone, al confine con Ventimiglia), 17 anni dopo la prima volta e un anno prima dei Giochi olimpici. E lo ospita, e lo consacra, e lo valorizza, come sa fare con il Tour de France. tv e giornali, presidenti e ministri, personaggi e interpreti. Da “prime time”, da prima pagina, da prima notizia.

Ecco una breve guida dal vivo.

Biglietti. La prevendita era cominciata nell’aprile 2021, online, con attese eterne e frequenti rinvii a successivi appuntamenti. La possibilità di acquistare fino a un massimo di sei biglietti ha alimentato il bagarinaggio. Le facilitazioni per i pacchetti comprendenti alberghi e trasporti ha esaurito le vendite ma lasciato posti vuoti sugli spalti. Risultato: si può andare allo stadio ancora con la fondata speranza di trovare un biglietto, ma anche con il temuto rischio di pagarlo a peso d’oro. Nessun controllo sui nomi stampati sui biglietti. I cancelli del cielo.

Trasporti. Si può andare allo stadio in auto, treno, bus, bici… I parcheggi possono essere prenotati online (15 euro a Nizza, per esempio), e poi scoprire che se ne possono trovare liberi sul momento (a 10 euro, o addirittura gratis). La soluzione più economica è la bici: gratuita, in convenzione con i sistemi metropolitani. Palla ovale e pedalare.

Gastronomia. E’ il trionfo di quella stradale. Prezzi: sandwich di pollo 12 euro, piadina 8, panino 7, hot dog 5, granita 4, crepe Nutella 5, birra media (40 cl) 8 euro più 2 per il bicchiere (che si può restituire ricevendo i 2 euro, oppure che si può tenere come souvenir). Una bottiglietta di acqua minerale costa 3,50, un caffè 2,50. Avanti c’è pasto.

Abbigliamento. Quello ufficiale è caro, carissimo. Il senso di appartenenza, quando diventa voglia di appropriamento, ha il suo pedaggio. Le maglie costano 98 euro, le felpe dai 45 ai 60, le T-shirt 35, cappelli e sciarpe 20. Quello ufficioso, in negozi e negozietti, può arrivare fino alla metà. Fra un paio di mesi sarà svenduto. Si saldi chi può.

Gratis / 1. Fuori dallo stadio c’è uno stand dove si può essere ritratti e ottenere una foto a colori con lo sfondo di un manifesto della Coppa del mondo. Singoli, coppie, gruppi, squadre: una copia ciascuno, a consegna immediata. Cheese.

Gratis / 2. Fuori dallo stadio esibizioni di clown, acrobati e bande, cortei di tifosi, sostenitori e simpatizzanti, sfilate di maglie di club, nazionali e selezioni, incontri casuali con vecchie glorie. La vita è l’arte dell’incontro.

Gratis / 3. Dentro lo stadio si può essere premiati da una inquadratura sullo schermo gigante: l’unica condizione per partecipare e vincere è quella di baciare (uomo, donna, mascotte, chi c’è c’è). L’iniziativa si chiama “French Kiss”, ma non è indispensabile il bacio che noi italiani chiamiamo alla francese, e che forse i francesi chiamano all’italiana (o meglio: alla fiorentina), si richiede soltanto la giusta dose di allegria e passione. Ma di baci saziami.

Gratis / 4. Dentro lo stadio, cominciata la partita, si può tranquillamente emigrare dal proprio posto e traslocare in uno migliore purché sia nello stesso settore, senza che gli addetti (per la maggior parte si tratta di volontari) si ostinino a farvi rispettare fila e sedile. Liberi tutti.

Applausi. Dentro lo stadio, prima che la partita cominci, lo speaker aizza gli spettatori chiedendo di seguire ritmicamente, a suon di applausi a braccia tese sopra la testa, le sue invocazioni “rug-by-rug-by-rug-by…”. Funziona. Invece sono meno fortunate le ola durante la partita. Tutti insieme appassionatamente.

Servizi. Dentro lo stadio, bar e gabinetti (esiste ovviamente un nesso) sono assediati durante l’intervallo. Se possibile, meglio precedere le code rinunciando a uno scampolo della partita. Pit-stop.

Selfie. Non abbandonate lo stadio appena finita la partita, ma rimanete in tribuna e scendete – il più possibile – verso il campo. I giocatori di entrambe le squadre, esauriti i corridoi dove si complimentano o si abbracciano con gli avversari, fanno un giro del campo per salutare il pubblico. E come succede con gli azzurri, sono pronti a firmare maglie e palloni. C’è perfino chi lancia il proprio telefono ai giocatori per avere un selfie mondiale. Ritratti d’amore.