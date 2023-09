Così l'Italia ha vinto l'Europeo di Subbuteo e quello di beach soccer

Nel giro di due domeniche siamo diventati campioni nel calcio da tavolo e in spiaggia. Finali diverse, festa comune

Il religioso silenzio è quello che precede il match-ball nel tennis. Poi un impercettibile colpetto di dita. La pallina entra, schizzano i decibel, tutto a favor di Instagram. Stessa sorte una domenica dopo, dal tappetino verde all’arena su sabbia. Di gol in gol. Gibilterra e Alghero come Wembley, le mani di Luca Battista e Leandro Casapieri come quelle di Gigio Donnarumma. Congiuntura astrale perfetta, Italia pigliatutto: nel giro di due domeniche siamo diventati campioni d’Europa anche nel calcio da tavolo e nel beach soccer. Finali diverse, festa comune. Nel Subbuteo ci è voluta l’adrenalina del Golden goal – qui ribattezzato Sudden – che a undici mai aveva portato fortuna agli Azzurri. Così invece il Belgio si è inchinato 3-2, nella riedizione dell’ultimo atto mondiale già propizio un anno fa. Vittoria ai tempi regolamentari invece nel beach, un tiratissimo 5-4 sulla Spagna: altra partita fotocopia – e pure il luogo, sempre la Sardegna – del trionfo continentale del 2018. E se nel giro di due estati la Nazionale di Mancini s’è dissolta, negli sport da spiaggia si continua a regnare. Battigia o baretto fa lo stesso.