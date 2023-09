Pietrangeli, 90 anni da gran signore

Esiste un prima e un dopo Pietrangeli. Prima di lui il tennis era stato un affare straniero, un passatempo per ricchi inglesi in villeggiatura in Liguria. All’Italia piaceva il pallone, e pure Nicola, nato l’11 settembre di novant’anni fa, da piccolo sognava di fare il calciatore. “Fino a diciotto anni sono stato più bravo con i piedi. Ha presente Gianni Rivera? Ogni volta che ci vediamo gli dico che è stato fortunato. Se avessi preferito la Lazio a Wimbledon, forse non avremmo mai sentito parlare di lui”, dice ridendo. Ha cominciato la sua carriera da centravanti, a cercare di segnare, l’ha finita da portiere, a parare i gol degli altri. Negli anni Cinquanta il tennis non era la magnifica ossessione di oggi, ci si allenava poco, si giocava poco, si guadagnava ancora meno, quasi niente. Pietrangeli ha scelto la racchetta per i viaggi. “A ventiquattro anni sono andato in Australia, in America, Norvegia, poi Londra e Parigi. Ho visto posti che altrimenti non mi sarei potuto permettere. Non che col tennis di allora si diventasse ricchi. Quando ho vinto il Roland Garros la prima volta ho guadagnato 150 dollari, vale a dire 620 lire, che oggi sarebbero duemila euro circa”.

