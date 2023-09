Come nasce l'Italia di Spalletti

Un’attrazione un po’ incosciente, l’affiorare di una strana voce che all’improvviso ti seduce. Non è reato chiedere in prestito a Giorgio Gaber e Sandro Luporini questa definizione del desiderio, anche se l’utilizzo è decisamente fuori contesto. Ma come spiegare altrimenti la molla che ha spinto Luciano Spalletti ad accettare la panchina della Nazionale, qualcosa di così lontano da sé da risultare perfino misterioso? Un allenatore che ha fatto del lavoro puntuale e ossessivo sui campi, giorno dopo giorno, l’essenza della sua stessa vita per decenni: quando non c’era una panchina, un talento da coltivare, uno schema da ricercare, i campi diventavano semplicemente quelli della sua meravigliosa tenuta appollaiata nei pressi di Montaione. Vigneti e oliveti a perdita d’occhio, il posto ideale per non pensare. Soprattutto, Spalletti è un uomo che non ha mai rinunciato a voler mettere i puntini sulle i, a costo di passare per lunatico, scorbutico, irascibile, semplicemente incompreso.





Eppure la sfida azzurra di Luciano Spalletti sconfina nel poetico, nella fusione perfetta delle sue infinite anime: lo sguardo perso nel vuoto durante le partite che abbiamo imparato a conoscere in oltre 25 anni di carriera vissuti ai massimi livelli, stratagemma utilizzato per allontanare un pizzico di rabbia o semplicemente per andare alla ricerca di un’intuizione; le tirate accorate con e contro i giornalisti, monologhi profondi e interminabili in cui si mescolano calcio e vita; la capacità strabiliante di accendere e spegnere, di sparire per uno o due anni salvo poi riapparire come se avesse trovato l’elisir per ingannare il tempo. Spalletti è soprattutto uno studioso, uno che sa mettere, se necessario, il calcio sopra ogni cosa. Ed è questo che ci rende profondamente curiosi, sedotti dall’idea di una Nazionale messa in mano a un tecnico che ha fatto del lavoro tattico e sui giocatori uno dei pilastri del suo essere. Così come Mancini sorprese tutti rimettendo in carreggiata la Nazionale in tempi brevissimi dopo il tracollo di Ventura, ora tocca a Luciano da Certaldo trovare il tasto giusto per azzerare tutto ciò che di sbagliato si è accumulato in questi mesi. Quale sarà, la nuova idea geniale di un allenatore che ha saputo far cambiare veste a decine di calciatori nel corso di questi anni?

