Dopo il calcio ora ci sono tennis e padel nel mirino arabo

L’invasione araba nel mondo dello sport non si ferma. Non solo il calcio, Arabia Saudita e Qatar puntano infatti anche altrove, dal tennis al golf, nelle strategie che proseguono per allargare la propria sfera di influenza nel mondo sportivo. Come se non bastassero le super offerte per calciatori e allenatori (vedi Roberto Mancini), l’Arabia Saudita nei giorni scorsi si è anche aggiudicata l’organizzazione delle Next Gen Atp Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori giovani tennisti a livello internazionale che negli ultimi anni era stato disputato in Italia tra Torino e Milano. Il segreto? Anche una offerta super per il montepremi, con oltre 2 milioni di dollari in palio per ogni singola edizione che si svolgerà a Gedda tra il 2023 e il 2027.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE