Al gran spettacolo saudita del golf risparmiateci almeno gli inguardabili bermuda

Ad annunciare la fusione del Pga e del Liv Golf non poteva che essere Phil Mickelson. Si salva solo la Ryder Cup, l'unico torneo in cui si gioca solo per la bandiera, nessun premio se non la gloria, la squadra vince il petroldollaro

Una telefonata inattesa, l’invito a colazione in centro a Londra, una stretta di mano e diciotto buche l’indomani a Wentworth, altre riunioni e in meno di un mese un accordo che sembrava impossibile. “Awesome day, today”. Il tweet all’alba del golfista simbolo degli esuli. Ad annunciare la fusione tra Pga e Liv Golf non poteva che essere Phil Mickelson, la sua fuga verso il tour saudita dopo aver vinto il suo settimo major aveva suscitato molti dissapori tra i colleghi: con il marchio Kpmg sul cappellino, il testimonial perfetto non poteva che essere lui. Due ore dopo, in diretta sulla Cnbc per gli approfondimenti finanziari, Yasir al Rumayyan, a capo del fondo saudita Pacific Investment Fund, e Jay Monahan, ceo del Pga Tour, si sono presentati col sorriso, dopo un anno di lunghissimi coltelli, per spiegare il deal. L’unica soluzione possibile, come predetto mesi fa da Donald Trump.