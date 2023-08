“Io, Chinaglia e Maradona”. Intervista a Bruno Giordano

La mia infinita passione per il calcio nasce fra i vicoli e le piazze di Trastevere. Da bambino passavo le mie giornate per strada. Vicolo del Cinque, Piazza Renzi e il piazzale davanti alla Basilica di Santa Maria erano i nostri stadi e il nostro mondo. Se non ci fosse stata la scuola, saremmo rimasti lì, senza mai fermarci, dalla mattina alla sera. Oggi tutto questo non c’è più. I ragazzi utilizzano poco le strade, anche perché sono piene di automobili e pericolose. Preferiscono, come è normale che sia, andare a giocare e a sognare nelle scuole calcio, su campi in erba sintetica senza avvallamenti e buche. Noi, invece, conoscevamo solo l’asfalto e i sampietrini”.

