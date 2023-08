Istruzioni per l'uso degli agenti

Michelangelo Minieri quando giocava faceva già il procuratore. La testa di chi in campo vuole andare in alto, l’intuizione di chi sa costruirsi il futuro nel percorso. Ambizione e disciplina, le idee chiare da sempre. Ha imparato presto che le scelte possono risultare cruciali per raggiungere uno scopo. Nel 2002 la Fiorentina di Vierchowod, che riparte dalla catastrofe, lo mette al centro del progetto, accanto ad altri pezzi pregiati. Di Livio, Quagliarella, Riganò e un intero elenco di sostanza. 35 mila tifosi in C2. “Respiravi qualcosa di diverso - dice Minieri - Partimmo con due canottiere ciascuno e finimmo con uno sponsor da club internazionale. L’anno dopo, in Serie B, arrivarono molti giocatori di livello e io spinsi per andare via. Temevo di non trovare più spazio, ma oggi è un errore che non rifarei e che mi porto ancora dietro”. Scelte, appunto. Però è grazie al coraggio di farle che si ritrova a Trieste con Alberto Aquilani, poi in un Ascoli da Serie A.

