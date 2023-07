Il lato comico dei soldi arabi nel calcio

Questa montagna di soldi, questo mare, ma che dico questo deserto di soldi, mi fa morire dal ridere e non riesco a guardare un arabo senza mettergli in faccia la maschera di Andy Luotto

Non sono un esperto di questioni economiche, quindi non leggete questo articolo, fatevi una passeggiata nel parco, un tuffo nel mare oppure una pennichella se avete già pranzato. Adesso che vi ho avvertito posso dire tutto quello che voglio a proposito di quanto sta succedendo nel calcio, con il vento del deserto che, insieme ad una pioggia sporca, sta posando sopra il pallone una quantità di dollari senza senso. Questa follia finirà nel nulla, dopo aver portato un sacco di soldi nelle tasche dei giocatori, dei relativi procuratori e di molti presidenti. Gli arabi si divertiranno con il giochino per un po’, poi si stuferanno e passeranno al frisbee. Nel frattempo il calcio europeo o mondiale si sarà organizzato in leghe, contro leghe, super leghe, e i campionati nazionali avranno forse perduto un po’ di potere senza smarrire il fascino, perché quello appartiene alla sfera dell’innocenza che si nasconde dentro ognuno di noi.