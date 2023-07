Mbappé non può giocare in B

Rubando a parametro zero una celebre battuta di Dario Fo: se dite “ma che ci va a fare uno come Mbappé ad annoiarsi con i cammelli sulla sabbia?”, si vede che non avete mai visto la serie B italiana. Quella sì che è la morte civile – parlando di spettacolo calcistico e di noia sportiva – e del resto non è che la serie A italiana, per almeno metà, sia molto meglio. La prima partita del prossimo e già imminente campionato sarà Napoli-Frosinone, altro che Mbappé. E tocca farsi coraggio, un coraggio sparagnino, per non arrendersi all’eterna verità di Rino Gaetano: “Mio fratello è figlio unico perché è convinto che Chinaglia non possa passare al Frosinone”. E allora coraggio, viva chi se ne va da questa landa appassita. Mbappé a parte, stufo marcio di farsi sfruttare per due soldini dagli emiri del Psg, perché mai un Milinkovic-Savic o persino un Brozo dovrebbero stare ad annoiarsi qui in un brutto campionato, guadagnando poco e senza prospettiva reale di alzare una coppa, in più rischiando i garretti su prati gibbosi di stadi all’ultimo stadio?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE