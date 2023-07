Con la tragicomica storia del Lecco (promosso in B e poi bocciato) vincono i cavilli

Neppure il tempo di festeggiare l’Under 19 campione d’Europa che il calcio italiano è alle prese con una di quelle commedie dell’assurdo in cui spesso gli capita di infilarsi. Il tormentone dell’estate calcistica 2023 balla attorno alla Serie B che un giorno sì e l’altro pure vede cambiare gli attori protagonisti. Sembra di essere capitati in una canzone di Annalisa, solo che qui al posto dei baci ho visto te che presenta ricorso contro di lui che ricorre contro quell’altra e presenta ricorso contro di me. Avete presente? No, non è il caldo di questi giorni. E’ il fatto che scendere di una categoria nel calcio di oggi può significare fallire o vendere tutto a prezzo d’occasione. Per questo si lotta con colpi che vanno ben sotto la cintura.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE