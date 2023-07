Lukaku traditore? Servirebbe un'altra personalità

Tre giorni fa, al check-in per visitare lo splendido Antelope Canyon in Arizona, ho diviso la fila con un bambino che indossava la maglia del primo Lukaku interista, stagione 2019-2020. Non mi è dato sapere da che Paese provenisse né se fosse al corrente del furibondo dibattito che infuriava in Italia in quei minuti, ma mi piace pensare che incarnasse la risposta involontaria alla melassa boomer imperversante soprattutto sui social di alto rango: e le bandiere, e il romanticismo, e Totti, Maldini e Del Piero… Senza voler e poter tornare ai tempi di Gigi Riva (un altro calcio, un'altra Italia, un'altra Europa, un altro mondo), tocca rispondere a banalità con banalità: le bandiere di 20-30 anni fa garrivano alte soprattutto grazie alla nostra posizione di egemonia economica e politica rispetto al pallone internazionale. Totti e Maldini rifiutarono più volte le offerte della Premier e del Real Madrid, ma potevano appoggiarsi su società e ingaggi del tutto all'altezza della situazione. In questi giorni si celebrano i 40 anni dell'arrivo del sommo Zico all'Udinese, una società che all'epoca per blasone non era troppo distante dall'attuale Al Hilal: glissando sulla liceità dei dettagli finanziari di quell'operazione, recentemente rivelati dal responsabile Franco Dal Cin, all'epoca mollare il Brasile e il glorioso Flamengo per una squadra di terzo piano del Nord-Est italiano non era sembrato un tradimento a nessuno.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE