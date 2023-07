Da Genova all'Nba. Paolo Banchero alla scoperta delle sue origini. "Ho sempre sognato di visitare in Italia"

Paolo Banchero è un italiano che non parla italiano e non gioca con la maglia azzurra. D’altra parte è venuto in Italia per la prima volta a fine giugno poche settimane dopo esser stato eletto miglior matricola della Nba. Sky lo ha convocato nei suoi studi per festeggiare i suoi primi 20 anni e lo ha messo di fronte a Federica Masolin per una bella chiacchierata. Dalle origini italiane al futuro. Il ragazzo è giovane ma ha già un sacco di cose da raccontare. Peccato solo non abbia scelto la maglia azzurra. Ma se sei destinato a diventare una stella Nba e ti chiama la nazionale a stelle e strisce è difficile parlare di tradimento.

