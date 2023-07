Il presidente federale Stefano Mei ci spiega i segreti dell'atletica italiana

Stefano Mei, 60 anni, ha quasi la stessa età della Coppa Europa nata nel 1965. Eppure non l’aveva mai vinta neanche a livello individuale, con sole due partecipazioni da atleta e il massimo di un terzo posto nei 1.500 nel 1985. A Chorzow, dopo aver sfiorato per soli 2 punti e mezzo il successo due anni fa, ha centrato lo storico trionfo al primo mandato da presidente federale: 24 punti di vantaggio sulla Polonia seconda e 16 podi in 37 gare con 7 vittorie individuali!

