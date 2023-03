Perché Jacobs deve dimostrare di essere il re ogni volta

Ci sarà pure una ragione se il direttore tecnico della squadra azzurra Antonio La Torre, uno che misura i risultati come le parole, nel valutare la squadra impegnata fino a domenica agli Europei indoor di Istanbul ha presentato Marcell Jacobs così: “È qui per ribadire che il King è lui, correrà con il coltello fra i denti”. Possibile che l’uomo più veloce del mondo, l’uomo che in due sole stagioni ha costruito un impero mediatico e anche economico, a pochi mesi dall’ultimo titolo europeo di Monaco (che confermava quello olimpico e quello mondiale indoor) non sia ancora un re riconosciuto, che debba mettere da parte lo scettro per impugnare un coltello con cui combattere all’arma bianca in pista?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE