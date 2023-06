La meccanica di Billy Baron ha aggiustato anche l'Olimpia Milano

Quarto periodo di gara-7, ogni azione pesa come un macigno. Milos Teodosic, dall’alto del suo genio cestistico, ha appena realizzato tre punti fondamentali per tenere vive le speranze di Bologna: -8 a quattro minuti dalla fine. C’è ancora partita. Palla a Billy Baron, dall’altra parte del campo. E l’americano dell’Olimpia ripaga con la stessa moneta: tripla da distanza siderale, in faccia a Milos, Forum in delirio. Altro giro, altra corsa. Ancora Baron da oltre l’arco, stavolta contro Belinelli: dentro. E di nuovo, sulla testa di Hackett – praticamente i tre cervelli della Virtus: fallo, giro in lunetta e fanno 9 in due minuti. Ora il tabellone dice 67-49. È fatta. Il tricolore va a Milano. E la spallata decisiva a una serie tiratissima è arrivata dallo straniero meno chiacchierato, di quel roster che tanto costò. Motivo semplice: Baron è un tiratore scelto. Formidabile dal palleggio, chirurgico in sospensione, letale in uscita dai blocchi. La vera specialità della casa. E come tutti i tiratori del grande basket, segnare tanto o poco nel corso della stagione – nel caso di Billy, poco più di 11 punti di media – vale più che altro per le statistiche.

