Senza Berlusconi che futuro aspetta il Monza?

Non solo l’eredità politica e imprenditoriale, la scomparsa di Silvio Berlusconi apre a possibili risvolti anche nel futuro del Monza che il Cav. e Galliani hanno portato per la prima volta in Serie A lo scorso anno. Aspettando si vadano a comporre i pezzi del puzzle complessivo dell’impero di famiglia, la scomparsa di Berlusconi ha di certo cambiato l’orizzonte del Monza, con Fininvest che già nei mesi scorsi aveva aperto alla ricerca di un socio di minoranza. L’imprenditore greco Evangelos Marinakis, proprietario di quote dell’Olympiacos e del Nottingham Forest, aveva già imbastito alcuni colloqui per entrare nel capitale del club e negli ultimi giorni si sarebbe fatto avanti per acquistare la maggioranza. Non solo, perché sul tavolo sembra possa arrivare presto anche la proposta di un fondo finanziario che punterebbe al controllo del club brianzolo.

