Si corre al Mugello. Attenti a Bezzecchi: risoluto, sgasatore, esclusivo

Solo tre parole, sole cuore amore, per questo Gp del Mugello che può lanciare definitivamente il giovane riminese nell’iperspazio della MotoGp. Dal dilemma dell'infanzia tra fascino e paura per i motori alla vittoria a Le Mans

Solo tre parole: risoluto, sgasatore, esclusivo. Non basteranno mai a definire Marco Bezzecchi. Troppo complesso nella sua semplicità. Multisfaccettato, multicolorato, multiforme. Solo tre parole, però. E facciamocele bastare. Le abbiamo chieste a Vito, che di Bez è il papà. E poi a Carlo Pernat, occhio di lince, vecchio lupo di mare e di piste, fine scopritore di talento. Infine a Uccio, che è il direttore e manager della Mooney VR46 Racing Team e che Marco lo vede tutti i giorni. Solo tre parole, sole cuore amore, per questo Gp del Mugello che può lanciare definitivamente Bezzecchi nell’iperspazio della MotoGp. Perché questo – si sa – non è mica un weekend come tutti gli altri. Non lo è mai con le moto, figurarsi. Ma quando c’è di mezzo il Gran premio d’Italia vale tutto di più. Lo ha detto lui, Bez: “Il Mugello è fuori dal comune. L’atmosfera farà la differenza. Voglio sentire il casino”. Marco può insidiare l’altro grande italiano, Pecco Bagnaia, che in classifica generale gli sta sopra di un punto soltanto.