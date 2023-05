Il giro del mondo a vela di Francesca Clapcich

“La barca a vela è una passione di famiglia, ma quando ero piccola avevo paura. Se la barca si inclinava spinta dalla forza del vento ero terrorizzata. Mi addormentavo solo cullata dal rumore del motore, lo accendevano apposta per tranquillizzarmi”. Così si racconta Francesca Clapcich, 35 anni, triestina, due volte olimpica. È l’unica velista italiana impegnata in The Ocean Race, il giro del mondo in equipaggio che arriverà a giugno, con il Gran Finale, a Genova. Il 10 maggio è entrata nella baia di Newport vincitrice della quarta tappa della regata partita da Alicante il 15 gennaio. È imbarcata su 11th Hours Racing, barca americana sponsorizzata da una fondazione che ha come missione la salvaguardia degli Oceani e in settembre, assieme a The Ocean Race, presenterà, all’assemblea generale della Nazioni Unite, una raccolta di firme per far approvare una Dichiarazione Universale dei diritti degli Oceani. La presidente di 11th hours Wendy Schmidt conosciuta dalla comunità velica italiana per aver vinto la Barcolana 2022 con la sua Deep Blue, primo successo con bandiera stelle e strisce nella classica regata del golfo di Trieste. L’amore con la città, il suo entusiasmo per la regata è stato travolgente, così ha accompagnato il successo sportivo con una donazione di centomila dollari al Parco Marino di Miramare: “Mi hanno chiesto un consiglio” racconta Clapcich, “e ho pensato subito a Miramare, perché, come tutti i bambini triestini ho passato interi pomeriggi della mia infanzia nel giardino del castello bianco, uno dei simboli di Trieste”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE