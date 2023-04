In barca col campione Ambrogio Beccaria, nuovo campione italiano della vela oceanica

Ambrogio Beccaria è il nuovo Soldini, il nuovo asso della vela italiana. A poco più di trent’anni (è del 1991) è arrivato secondo alla Route du Rhum, fondamentale competizione che si svolge in solitaria tra Francia e Caraibi, e primo alla Mini-Transat, altra regata in solitaria dalla Francia a Guadalupa: mai vinta da un italiano, sempre e solo dai francesi. In questi giorni sta gareggiando (in testa) verso le Azzorre nella prima tappa della “Défi Atlantique”, altra gara tipicamente francese, a bordo della sua barca ipertecnologica “AllaGrandePirelli”. Insomma, pur se italianissimo, anzi milanese, lui si sente un po’ francese, nel senso che rifiuta un po’ l’idea del velista classico italiano , fighetto col maglioncino sulle spalle. I francesi sono più rustici, dice. Questa volta è col suo equipaggio, ma lui è soprattutto un navigatore solitario, fa cioè delle micidiali traversate oceaniche da solo su una barchetta lunga poco più di dieci metri. Ha cominciato a undici anni, da bambino, alla scuola Velamare alla Maddalena, e non ha più smesso.

