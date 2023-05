James Harden non era al capolinea

James Harden ha portato i playoff Nba sulla macchina del tempo, e ci ha trascinato con la forza anche i tanti detrattori che da anni non perdono occasione per criticarlo. Che fosse per il modo di giocare, per i fischi arbitrali, per i risultati delle sue squadre, per il rendimento in post-season o per i finali di partita, è sempre stato Harden contro resto del mondo. E nell’ultima settimana, The Beard si è preso una rivincita che aspettava da tempo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE