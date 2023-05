Il Grande Torino tra Valentino Mazzola e Zeus

Ogni 4 maggio, da tifoso granata, devo onorare la memoria del Grande Torino, una squadra che grazie alla bellezza del suo gioco e alle sue vittorie, contribuì alla felicità di un paese che si stava risollevando dalle macerie della Seconda guerra mondiale. Quel 4 maggio 1949, il giorno del tragico incidente aereo di Superga, il paese si unì in un dolore sconfinato. Ora diventerà una data storica anche per i tanti tifosi del Napoli: il giorno del terzo Scudetto. Come in ogni aspetto della vita, gioia e dolore si intrecciano, si rincorrono, si muovono simmetricamente. Noi, tifosi del Toro, ogni 4 maggio ricordiamo le gesta di una squadra che non abbiamo mai visto giocare e trasmettiamo, ai nostri figli, una filastrocca da recitare tutta d’un fiato: BacigalupoBallarinMarosoGrezarRigamontiCastiglianoMentiLoikGabettoMazzolaOssola.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE