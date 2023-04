Che fine ha fatto Benedetta Pilato?

Al Trofeo Città di Firenze di metà marzo ha parlato ai microfoni di Rai Sport tre volte in poche ore. Un vortice di emozioni, positive e negative, lacrime e risate, com’è normale per una ragazza che ha compiuto 18 anni da pochi mesi. Benedetta Pilato, campionessa mondiale ed europea in carica dei 100 rana in vasca lunga, reduce da un Mondiale in vasca corta senza medaglie e iscritta, a Firenze, solo ai 50 rana in cui è arrivata seconda dietro a Martina Carraro, ha detto: “Sto vivendo un brutto periodo della mia vita. Senza entrare nello specifico, sto avendo un po’ di problemi da donna, sicuramente dovuti anche alla mia età. Purtroppo è un anno pieno di cose da fare anche nella mia vita privata: la maturità, l’università per l’anno prossimo, la patente. Questo non significa che io non mi stia concentrando sul nuoto, ma devo risolvere determinati problemi di salute che sicuramente vengono prima della mia attività”. E poi: “Probabilmente non mi vedrete gareggiare agli Assoluti”. Una minaccia non nuova che, però, sembra essere rientrata. Ai Campionati italiani assoluti di nuoto che si svolgeranno a Riccione da giovedì 13 a lunedì 17 aprile, l’evento più importante della prima parte di stagione in vasca lunga perché servirà a selezionare la nazionale azzurra per i Mondiali di quest’estate in Giappone, Benedetta Pilato non mancherà.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE