Al Masters non rinuncia nessuno

Le azalee intorno al green lasciano davvero senza fiato, ad aprile in Georgia sbocciano tutte insieme, è un’onda che vira dal bianco al rosa, come una scena dipinta da poco. Bobby Jones le immaginava così, iniziò i lavori nella primavera del 1930 per realizzare un percorso da golf senza eguali, bello e insidioso, pensato per mettere in difficoltà i migliori, ideale per selezionare ogni anno il Masters Champion of the Year. Il campo perfetto per la contesa che tutti attendono soprattutto dopo l’esodo di alcuni giocatori verso Liv Golf, il nuovo circuito saudita su 54 buche, budget favolosi, regole più televisive, ma un successo mediatico piuttosto scarso. Il denaro non è tutto e al Masters, alcuni campioni non potevano proprio mancare. Un rompicapo che Fred Ridley, il general manager del circolo, ha risolto al meglio. Contano i risultati degli ultimi 5 anni, i past winners sono invitati a vita, come i primi cinquanta del world ranking e i primi dodici dello scorso torneo, più una serie di altre categorie. Nessun nome eclatante alla fine è rimasto escluso e alcuni inviti speciali rendono più intrigante la contesa. Kazuki Higa, nuovo vincitore del tour giapponese sulle orme di Hideki Matsuyama e Gordon Sargent, diciannovenne campione Ncaa e migliore amateur internazionale. Al Masters ogni sorpresa è possibile ma i favoriti sono sempre i primi della classifica, lo yankee Scottie Sheffler, campione in carica e nuovo numero uno al mondo dopo il trionfo al Players, in cerca della rara doppietta, il nordirlandese Rory McIlroy sette volte tra i primi dieci, al suo quattordicesimo tentativo di vincere il torneo e lo spagnolo John Rahm in cerca della sua prima giacca verde per avvicinare, se mai possibile, il mito di Severiano Ballesteros, giocatore entrato nella leggenda proprio ad Augusta.

