Il Milan che strapazza il Napoli scuote un po' le acque di questa stagione

La squadra di Pioli sbanca il Maradona con una prestazione inaspettata. Non sappiamo se nell'arrendevolezza degli azzurri c'è pre-tattica in vista della Champions. Ma il risultato di ieri smuove gli equilibri in vista del derby in Europa

Nei tanti possibili multiversi immaginati attorno al primo atto della trilogia Napoli-Milan, nessuno si sarebbe aspettato una cosa del genere. Al massimo, negli infiniti giochetti psicologici in cui noi italiani siamo campioni olimpici, ci si poteva spingere a prevedere una vittoria di misura del Milan: ma per evitare di stuzzicare il can che sonnecchia beato, al Milan non sarebbe più convenuto un pareggio? E via a ruota libera in quella che Gianni Brera chiamava “masturbatio grillorum”, un'infinita e tediosa esposizione di scenari ipotetici e plausibili spazzati via, come sempre succede, dalla realtà.