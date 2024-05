Matteo Lovisa ci racconta la promozione della Juve Stabia in Serie B

"Abbiamo un progetto giovane e con calciatori di proprietà per tornare in B in un biennio in modo sostenibile. Fortunatamente abbiamo bruciato le tappe". Intervista al direttore sportivo dei gialloblù

In un calcio sempre più economicamente concentrato, non capita spesso di veder vincere squadre costruite con budget non esorbitanti. Anche per questo la vittoria del campionato della Juve Stabia nel girone C di Serie C, con un monte ingaggi da un milione e mezzo circa (ben lontano da quelli delle primatiste Benevento, Avellino e Catania, tutte oltre i 6 milioni di spesa, fonte dati Gazzetta) ha sorpreso tutti. L'architetto dietro questo upset è Matteo Lovisa, direttore sportivo gialloblù, classe 1996 con la padronanza dell'esperto e il piglio del giovane. Nulla di casuale: prima dell'approdo in Campania, Lovisa è stato per sei anni direttore tecnico del Pordenone, società di cui suo padre Mauro è stato presidente, con cui ha vinto un campionato di C nel 2019 e dal quale sono transitati giovani oggi protagonisti in massima serie come Di Gregorio e Folorunsho.