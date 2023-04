La seconda vita di Spalletti e Pioli

Nel calcio è sempre possibile rifarsi: c'è tempo per un riscatto, anche quando nulla sembra presagirlo. Prima lo scudetto del Milan, poi l'ascesa del Napoli. Perché i due allenatori sono un esempio per tutti

Se rinasco, lo faccio da vecchio. Scusate l’aforisma, ho quasi cinquantanove anni e quando sento di certe resurrezioni da ultra sessantenni mi emoziono. Però chiedo, non sarebbe stato meglio svegliarsi prima? Domanda legittima ma senza risposta che di sicuro si pongono tutti quelli che hanno superato il mezzo secolo e cominciano a guardarsi alle spalle pensando alle varie occasioni mancate. Applicando il rammarico a due personaggi del calcio, Luciano Spalletti e Stefano Pioli, gli avversari di campionato e poi di Champions League, vengono in mente le tante stagioni trascorse da Spalletti a Roma, dove si è parlato solo di Totti e di gossip, trascurando il suo lavoro, e a Milano, all’Inter, quando la vicenda Icardi/Nara, si portò via un risultato esemplare concludendo la partita a pizze e fichi, come se il calcio fosse quella roba lì. Dove sbagliammo noi, dove sbagliò Spalletti?