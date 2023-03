La storia di Will Still, allenatore del Reims (grazie anche a Football Manager)

Ha un nome che sembra una forma verbale al futuro ma quel che conta, per lui, è il presente. Will Still è l’allenatore del Reims, che arriva alla partita del weekend, a Montecarlo, ottavo in classifica ma soprattutto imbattuto da sedici partite, tutte quelle dirette dal tecnico anglo-belga. Sedici partite, più la prossima, che corrispondono a 425.000 euro di multa che il club dovrà pagare, per un motivo semplice, già tormentone sul web e oltre: Still non è in possesso del patentino Uefa Pro e dunque la sua presenza in panchina è illegale. Niente squalifica ma pena pecuniaria che, ha sottolineato ammiccando nell’intervista a un quotidiano inglese, forse gli viene detratta direttamente dallo stipendio, o forse no.

