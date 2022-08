La nuova vita della Ligue 1

Si riparte dalla telefonata di Macron per bloccare Mbappé a Parigi: era questione d’interesse nazionale. C'è anche nuova liquidità grazie all'ingresso del fondo Cvc. Mentre viene frettolasamente trascurato all'estero, il sistema calcio francesce punta a formare giovani talenti che poi finiscono in nazionale

Nell’incapacità italiana di leggere in profondità le trasformazioni calcistiche delle altre nazioni, figlia di una presunzione di superiorità tipica delle aristocrazie in decadenza, la Ligue 1 che in questo weekend inaugura la propria stagione occupa un ruolo esemplare. Nella geografia mentale del tifoso italiano la principale competizione del calcio francese è infatti da sempre vista come un non-campionato privo di interesse e fascino, con una competitività generale di basso livello e dominato da una squadra “post-storica” e “artificiale” come il Psg in nulla paragonabile alla gloriosa e maestosa storicità dei grandi club italiani.