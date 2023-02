De Ketelaere, fenomenologia di un gol che non arriva più 

Avere le gambe, ma non avere la testa. Il caso del calciatore belga è lo specchio di uno psicodramma sportivo. Come uscirne

Charles De Ketelaere è oggi il secondo cartellino più costoso della storia del calcio italiano a non aver mai segnato un gol in Serie A. Il primo è Gaizka Mendieta, acquistato per 89 miliardi dalla Lazio di Cragnotti nel 2001, l’ultima estate di mercato con le vecchie lire. Ma, seppur arrivato anche lui con la pesantissima etichetta di miglior giocatore della Champions 2000-2001, Mendieta era pur sempre un regista di centrocampo, mentre ancora oggi, contro ogni evidenza, in molti si ostinano a sostenere che De Ketelaere possa giocare anche da prima punta.