La kafkiana metamorfosi del Milan di Pioli. In caduta libera, nel silenzio della società

Un mattino, al risveglio da sogni inquieti, il Milan si trovò trasformato in un enorme insetto. La kafkiana metamorfosi della creatura di Pioli tramuta il solito Sassuolino nella scarpa in un mostruoso macigno dilagante in ogni dove, nelle facce allibite più che disperate dei 70mila di San Siro. Prendiamo i tanti bambini presenti allo stadio, quelli con la verità negli occhi: nei loro sguardi all'uscita non c'erano lacrime di delusione, ma più compatimento per l'imbarazzo dei poveri genitori costretti a giustificargli cotanto scempio. Improvvisamente, da qualche settimana, il Milan ha smesso di essere decoroso e nessuno capisce il perché: un gol dal Torino, due dal Lecce, tre dall'Inter, quattro dalla Lazio, cinque dal Sassuolo, e siccome domenica c'è il derby la sequenza mette i brividi. In particolare, la fase difensiva esibita da gennaio non è solamente scarsa, ma ha momenti di esemplare cattivo gusto: la dormita collettiva in occasione dell'1-3 di Berardi è uno schiaffo alla logica e a uno stadio che s'era appena riacceso dopo il gol di Giroud e aveva iniziato a pregustare una rimonta che, chissà, avrebbe potuto svoltare la stagione.

