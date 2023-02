Una Premier League tridimensionale

Ci sono molti equivoci nella percezione italiana dell’egemonia globale della Premier League, i cui effetti di “spoliazione napoleonica” sulla nostra Serie A non sono mai stati così visibili come nelle scorse settimane di calciomercato. L’elenco è ampio: si va dalle reazioni emotive di sorpresa, che scambiano tale egemonia per un processo futuro da temere e non invece un fenomeno la cui costruzione comincia ad avere ormai una durata consolidata alle spalle, e quindi differenti e più ridotti margini di resistibilità, a quelle di sapore moralistico fatte di lamenti scandalizzati sulle cifre di acquisto dei calciatori, di profezie sull’imminente scoppio della bolla finanziaria, per arrivare ai seguaci contemporanei dello storico greco Polibio e della sua visione ciclica della storia, per cui all’ascesa e declino del calcio italiano corrisponderà il medesimo movimento circolare per quello inglese.

