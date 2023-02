Tutti i guai del Manchester City e quelle somiglianze col caso Juventus

Il club inglese, campione in carica della Premier League, rischia da una penalizzazione all’esclusione dal campionato. In mezzo alle carte dell’accusa anche il contratto di Roberto Mancini

I motivi sono diversi. Le conseguenze, però, potrebbero essere le stesse. Dopo il caso che ha travolto la Juventus per questioni finanziarie, ora è il turno del Manchester City. La Football Association inglese, infatti, ha messo sotto esame il club. Gli Sky Blues, di proprietà dello sceicco di Abu Dhabi Mansour bin Zayed al Nahyan, sono accusati di 113 violazioni delle regole della Premier League, il massimo campionato inglese, per le stagioni che vanno dal 2009-2010 al 2017-2018 (14 in tutto).