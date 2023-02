Le balene possono salvare il calcio, non solo la Premier

Prima di iniziare a lamentarmi del calcio moderno, fatemi brindare a Roberto Perrone: il fronte di noi resistenti al moralismo sportivo ha perso un grande combattente. Cheers, Perri. Da quando questa rubrica è diventata un osservatorio sbronzo della sempre più rapida corsa del calcio verso la propria eutanasia non passa giorno senza che non salti fuori qualche stronzata che brucia anche le più piccole speranze rimaste di un ritorno alla normalità. Giovedì il Guardian (e chi se non un giornale di fighette progressiste con l’ossessione di fare sempre la cosa giusta?) ha pubblicato tutta una tirata sul fatto che il calcio inglese non fa abbastanza per combattere i cambiamenti climatici: non basta che il Middlesbrough pianti un albero per ogni gol segnato contro il Blackpool (ma perché non offrire una birra ai tifosi per ogni rete segnata, invece?), che il Manchester City metta a disposizione un servizio di car sharing per i propri fan, che i giocatori facciano dichiarazioni impegnate sulla necessità di ridurre le emissioni. L’ideale è lo stadio di legno e il menu vegano al ristorante, scrive il Guardian molto indignato da quei club che promuovono la bici per andare alla partita, ma poi hanno una compagnia aerea come sponsor.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE