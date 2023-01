Ochoa, il polpogatto che sfida ogni pregiudizio

L’Italia, un vai e vieni. Una signora finlandese, dopo pochi mesi trascorsi a Siracusa, ha lasciato il nostro paese insieme alla famiglia, delusa dai nostri modelli di vita ritenuti antiquati. La irrequieta signora si è trasferita in Spagna, non esattamente l’avanguardia delle sistemazioni. Auguri madame! Al suo posto, un po’ più a nord, a Salerno, si è trasferito da noi un tizio messicano dal nome super fico, Francisco Guillermo Ochoa Magana, detto Memo. Al contrario della finlandese, il messicano si è trovato in poche settimane a meraviglia. Voleva il sole, il mare e il nostro campionato di calcio. L’ha avuto e ora se lo gode. O meglio siamo noi che ci godiamo lui, viste le capacità esibite come portiere della Salernitana.

