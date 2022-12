Il ritorno del (vero) 9, quel ruolo non ruolo

Torna il campionato, ritornano i centravanti. Dal Mondiale, Lautaro scalda una stecca un po’ bagnata ma fortunata, in attesa di non saper rispondere se è lui o l’altro (Lukaku) il centravanti dell’Inter. Che in realtà ne possiede tre, se ci mettiamo anche Dzeko che di mestiere in teoria fa proprio quello, con licenza di evadere qua e là, come una fidanzata/o sciolta/o e molto disinibita/o (meglio restare vaghi, per non dover perdere tempo a ripararsi dalle pietre). Ma se l’Inter abbonda di numeri 9, le altre non si attaccano al palo, inteso come riferimento offensivo, la punta del gruppo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE