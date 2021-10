“Combatto da quando ero in pancia”, dice Giroud

"Sono nato combattendo”, dice Olivier Giroud, il carismatico centravanti – ora del Milan, ed ex di Arsenal e Chelsea – in una intervista al Times di Londra. L’incipit sembrerebbe l’ennesimo spot sui supereroi del calcio. Ma non è così. Giroud sta spiegando la fonte della sua determinazione a superare le avversità, a far fronte a difficoltà e critiche che lo hanno messo in discussione e a massimizzare un buon talento attraverso il duro lavoro, per diventare un campione del mondo con la Francia. Il 35enne crede di essere “nato combattendo” perché i suoi genitori volevano abortirlo. “Stavo combattendo per la sopravvivenza già nel grembo materno”.

