Pep Guardiola, l'arte della sconfitta

Non ci sono margini d’errore nel giudicare l’uno e l’altro, semplicemente osservandoli durante e dopo una di quelle partite che farebbe morire di emozioni anche il più algido degli uomini. Nulla li descrive più dei loro gesti, senza l’aggiunta di parole che con quelle siam bravi tutti, o quasi. Stiamo parlando di Ancelotti e Guardiola, protagonisti sia a Manchester che a Madrid di uno dei capitoli più appassionanti della storia del calcio in Europa. Ancelotti masticava la gomma con movimenti sempre più ampi che ti sembrava gli si smontasse la mascella. Per il resto era come una statua di marmo, bianca come la stessa pietra.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE