Claudio Ranieri, quando la plusvalenza è umana

Non è solo un professionista del provvisorio ma un grande allenatore. Un uomo che non ha vissuto le mode vestendo l’abito del momento. Anche per questo il Cagliari ha deciso di farlo tornare

In tempi equivoci di plusvalenze, essere umani può rappresentare un plusvalore. Potremmo riassumere così la scelta del Cagliari di far tornare un uomo lasciato molto tempo fa al suo destino. Un uomo, e questo potrebbe anche bastare. Claudio Ranieri è lui quest’uomo, ritorna infatti sulla panchina dei sardi dopo ben trentadue anni. Da allora Ranieri ha vissuto professionalmente tante volte, finendo a testa in giù per poi tirarsi su, come sull’ottovolante.