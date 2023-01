Napoli-Juve: ovvero la vittoria del gioco sulla speculazione

Il 5 a 1 di ieri sera ha dimostrato che tra le due squadre c'è troppa differenza: tecnica, tattica e agonistica. E ora i ragazzi di Spalletti non possono più nascondersi

Dal corto muso al muso lungo: la Juventus di Andrea Agnelli passa dalla cronaca alla storia con una sconfitta epocale, la peggiore del suo decennio. I bianconeri non subivano cinque gol tutti insieme da quasi trent'anni, un inutile Pescara-Juventus 5-1 del maggio 1993 in cui ad aprire le marcature era stato proprio Massimiliano Allegri, allora brillante centrocampista del Pescara. È la prima volta in sette campionati che la Juventus di Allegri concede (almeno) quattro gol: questa mole di dati un po' fredda e punitiva, al limite dell'accanimento verso la Juve, serve a fotografare il corso degli eventi, la direzione ben precisa presa nonostante tutto dal calcio italiano, che quest'anno è soprattutto Napoli.