Il riscatto degli altri ha “mille culure”. La storia di Patrizio Oliva

Millenovecentosettantanove. Siamo a Colonia. Il boxeur Patrizio Oliva, detto lo Sparviero, nato a Napoli il 28 gennaio 1959, si gioca il titolo europeo dei superleggeri contro il sovietico Serik Konakbayev. Vince, stravince il match, ma la giuria emette un verdetto vergognoso e attribuisce la vittoria al sovietico. Forse perché i giudici tedeschi vogliono tenersi buoni quelli russi in vista delle Olimpiadi dell’anno dopo, in programma a Mosca? Forse. Sta di fatto che la medaglia d’oro a Konakbayev e quella d’argento a Oliva passano alla storia come uno dei più grandi furti non solo del pugilato, ma di tutto lo sport. E’ uno scandalo mondiale.

