Lavorare in carcere onorando la Costituzione. L'idea di Nicola Boscoletto al Due Palazzi di Padova

All’alba del 14 giugno 1994 il boss della Mala del Brenta Felice Maniero detto “Faccia d’angelo”, allora quarantenne, evade dal carcere di Padova, passeggiando praticamente indisturbato e scortato da una decina di finti poliziotti e carabinieri. È un’evasione clamorosa perché il Due Palazzi di Padova è, o meglio dovrebbe essere, un carcere di massima sicurezza. Maniero ha corrotto un paio di guardie carcerarie, ma c’è perfino chi ipotizza – talmente grossa fu quella faccenda – la collaborazione dei servizi segreti. Per quale motivo non si sa, ma in ogni cosa che non quadra in Italia si tirano in ballo i servizi segreti. Amen.

