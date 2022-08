"La politica miope e ideologica non si occupa delle carceri". Le proposte del Garante dei detenuti

Dopo l'ennesimo suicidio a Foggia, leader politici e partiti restano in silenzio: "Non è tema da campagna elettorale, non porta consensi", dice Mauro Palma: "Servono più istruzione e più operatori sociali". E rivedere la detenzione per chi ha pene molto brevi. Appunti

L'ultimo caso è avvenuto lunedì, nel carcere di Foggia. Un detenuto si è suicidato, a trent'anni, nel giorno del suo compleanno. L'ennesima tragedia nelle carceri italiane di cui la politica politicante, quella che si scanna tra tweet e devianze, non sembra volersi occupare. Nessun commento, nessuna riflessione: “Non è tema da campagna elettorale”, dice al Foglio il Garante nazionale dei detenuti. E le ragioni di questo scollamento, spiega Mauro Palma, in carica fino al prossimo febbraio, sono almeno tre: “C'è disinteresse perchè è un settore che non porta voti e consensi. C'è la miopia di gran parte della politica, che non si proietta in avanti ma guarda solo l'immediato, rinunciando a ridurre i costi che il mancato reinserimento dei detenuti produce, sul piano sociale, sanitario e su molti altro livelli”. E c'è poi un terzo tema: “Aver reso il carcere terreno di scontro ideologico. Da un lato si vuole tutti fuori, dall'altro tutti dentro a marcire, buttando via la chiave”.