Suicidi in carcere: uno scandalo politico

Mentre il populismo di destra sa solo lanciare slogan sulle nuove costruende galere, che come sempre in passato non verranno poi fatte; mentre il populismo dei Cinque stelle sa solo riempire le liste di ex magistrati antimafia, slogan vuoti sulla “legalità”; mentre il resto dei partiti, quelli che dovrebbero rappresentare il progressismo e la visione liberale dello stato, evitano come la peste di occuparsi di giustizia e carceri, nelle prigioni italiane si muore. Il numero dei suicidi quest’anno è altissimo: 52, l’ultimo un ragazzo di 25 anni, a Torino, dopo i quattro degli scorsi giorni. Tanto che è la stessa Osapp, l’Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria, a lanciare l’allarme, considerando anche “le centinaia di suicidi tentati dai detenuti”.

