Con Draghi e Cartabia si riafferma lo stato di diritto in carcere, dice Mauro Palma

Per il Garante dei detenuti, la visita di domani "è un segnale importante, per ribadire la presenza dello stato. Il ministro della Giustizia è una garanzia dei valori costituzionali". Ma sulle prigioni occorre "cambiare del tutto paradigma"

"Le istituzioni sono presenti e quello di domani è un segnale importante. Non lo è solo per i detenuti e le vittime, ma anche per gli agenti. Per tutto il paese. Un modo per ribadire che il carcere è un luogo dove si rispetta la legge”. Mauro Palma, Garante nazionale dei detenuti, risponde al telefono dalla "Dozza", la casa circondariale di Bologna, e commenta con il Foglio la visita che il premier Mario Draghi e il ministro della Giustizia Marta Cartabia faranno domani al carcere di Santa Maria Capua Vetere, drammatico teatro di pestaggi gratuiti verso i detenuti nel corso di quella che doveva essere una perquisizione straordinaria. Le immagini però hanno mostrato un'altra storia, fatta di violenza e umiliazione.