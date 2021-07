Draghi e Cartabia in visita domani al carcere di Santa Maria Capua Vetere

Il premier e il ministro della Giustizia si recheranno alla Casa circondariale dove sono state documentate violenze ai danni dei detenuti

L'ultima volta che un ministro della Giustizia s'era fatto vedere con un detenuto, eravamo ai tempi del governo gialloverde. Il titolare di via Arenula, all'epoca, era Alfonso Bonafede, che al ritorno in Italia dell'ex terrorista Cesare Battisti dopo la cattura in Bolivia aveva fatto in tempo ad allestire una conferenza improvvisata all'aeroporto di Ciampino e mostrarsi a favore di telecamere con l'alleato di governo Salvini (con tanto di montaggio video ex post). Uno show in diretta streaming definito dall'Unione delle camere penali "indecente".

Sono passati due anni e mezzo ma sembrano secoli, se è vero che domani il premier Draghi e il ministro Cartabia andranno in visita al carcere di Santa Maria Capua Vetere, quello al centro dello scandalo che ha documentato violenze e pestaggi ai danni dei detenuti da parte della Polizia penitenziaria. Una visita comunicata dopo l'ondata di sdegno che si è sollevata nel paese per le pratiche criminali diffuse nella casa di massima sicurezza campana. E nei confronti delle quali il governo vuole manifestare fermezza e vicinanza alle vittime.

Draghi e la Cartabia terranno anche delle dichiarazioni al termine della visita (in programma alle 16). Insomma un appuntamento ufficiale, con l'obiettivo di ripristinare un certo senso delle istituzioni. Quanto di più lontano possibile dalla propaganda populista cui eravamo abituati solo fino a poco tempo fa.