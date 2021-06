Santa Maria Capua Vetere e “la reticenza di Bonafede”. Parla Magi

Oggi la Cartabia condanna i pestaggi in carcere e dispone approfondimenti. L'ex ministro invece defìnì le azioni compiute dagli agenti come “una doverosa operazione di ripristino della legalità”. Per il deputato di +Europa è il momento di aprire una indagine parlamentare per capire le condizioni delle galere italiane

“Una doverosa operazione di ripristino della legalità”. Così lo scorso ottobre l’allora ministro della Giustizia Alfonso Bonafede definì in parlamento, per bocca del sottosegretario Vittorio Ferraresi, le azioni compiute il 6 aprile 2020 dagli agenti della polizia penitenziaria nei confronti dei detenuti reclusi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. All’epoca la vicenda era già oggetto dell’indagine della magistratura, esplosa in questi giorni con l’applicazione di 52 misure cautelari per agenti e funzionari della polizia penitenziaria (in tutto gli indagati sono 117). Era stato Riccardo Magi, deputato di +Europa-Radicali, a chiedere chiarimenti al Guardasigilli con un’interpellanza urgente. “Ciò che mi colpì maggiormente – dice ora Magi al Foglio – fu la reticenza del ministro della Giustizia nel condannare con chiarezza quei fatti, ovviamente utilizzando il condizionale che esprime la presunzione di innocenza. Mi sarei aspettato che un ministro, dotato di un senso delle istituzioni e della responsabilità del proprio ruolo, almeno dicesse: ‘Se i fatti dovessero essere accertati, saremmo di fronte a qualcosa di una gravità inaudita’. Invece ci fu una chiusura totale, ogni dubbio venne immediatamente spazzato via”.