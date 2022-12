Continuavano a chiamarla Dakar

Della Dakar ha ormai soltanto il nome. Un brand che continua a girare per il mondo. Dall’Africa al Sud America e ora là dove scorrono più denari che ovunque: in Medio Oriente. Il raid più famoso del mondo è pronto a ripartire il 31 dicembre dall’Arabia Saudita dove è arrivato nel 2020, un anno prima del Mondiale di Formula 1. In programma in questa 45esima edizione ci sono 14 tappe più un prologo (il 31 dicembre), 8.500 chilometri in tutto, 4.706 cronometrati per la classifica.

