In Premier League gli yankees sorpassano i britannici

Sarà che ho finito la birra e le scorte di brandy stanno per esaurirsi, ma questa settimana lascio in pace la Serie A (prenderne in giro limiti e difetti e come picchiare qualcuno seduto sul cesso, troppo facile), e per una volta voglio lamentarmi della Premier League. La guerra in Ucraina ha costretto il proprietario del Chelsea, Roman Abramovich, a vendere il club con cui ha vinto tutto negli ultimi due decenni. A differenza dei club di Serie A (sorry, non ce l’ho fatta), per il cui acquisto a prezzi stracciati normalmente ci vogliono mesi, se non anni, di trattative, le squadre del campionato inglese attraggono investitori come le banalità Gianni Riotta, e nel giro di poche settimane i Blues hanno trovato un nuovo acquirente. Il problema è che si tratta di Todd Boehly, proprietario dei Los Angeles Dodgers, squadra che pratica quella degenerazione del cricket che è il baseball, e soprattutto è americano. Mi spiace, ma questa storia che dalle colonie questi buzzurri vengano a colonizzare il nostro calcio mi dà più fastidio di una birra calda o di un pistolotto femminista di Massimo Gramellini. Con l’acquisto del Chelsea da parte di un americano le squadre di proprietà della colonia in Premier League diventeranno sette, una in più di quelle di proprietà britannica. Io sono un vecchio reazionario conservatore, ma quando la Premier nacque nel 1992 questa eventualità non era neppure immaginabile. E giustamente. Gli americani sanno fare affari, questo non lo negherei nemmeno sotto la tortura di una settimana senza alcol, e hanno capito che non c’è nulla come una squadra inglese per raggiungere il mondo intero, e nessun campionato è più appetibile della Premier.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE