Conte specializzato nel sedersi sulla panchina di Mou

Ve lo giuro sulla pinta che sto sorseggiando in questo momento: pensavo che José Mourinho ci avrebbe messo di più, prima di aggrapparsi come un disperato al Grande Alibi del complotto arbitrale. Il nostro, sempre sia lodato soprattutto per ciò che ha fatto in Premier League, ha intrapreso già da qualche stagione una china discendente, per certi versi analoga a quella che imboccò il suo maestro, Louis Van Gaal, genio vincente a livello internazionale negli anni Novanta e poi buon allenatore di squadre che non potevano non vincere qualcosa a livello nazionale. Il fatto è che Mou allena una squadra, la Roma, che ha una rosa neppure lontanamente paragonabile a quelle delle ultime tre squadre in cui è stato e dalle quali è stato esonerato: Chelsea, Manchester United e Tottenham. Ha puntato subito sul suo carisma, usato alla perfezione i social network per spingere sull’appartenenza ai colori giallorossi dei tifosi (facile, è come spingere sulla birra con me), agitato il pugno verso gli spalti ed è corso sotto alla Curva Sud.

